На Донетчине из-за коронавируса умерли еще десять человек 

В Донецкой области за минувшие сутки, 14 июня, выявили 61 заболевшего коронавирусом. Из-за осложнений умерли десять пациентов. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной правительству территории области коронавирус подтвержден у 90 190 человек. Из них 86 756 пациентов выздоровели, 2 320 — умерли от осложнений.



Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 684 человека, вторую дозу — 1 030. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 55 831 человек, вторую — 15 168.