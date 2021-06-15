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Украина настаивает на продлении мандата миссии ОБСЕ на границе с Россией

15 июня 2021, 14:52

Украина настаивает на продлении мандата миссии ОБСЕ на границе с Россией

Текущий мандат миссии ОБСЕ на украинско-российской границе потеряет силу после 31 июля. Украинская сторона настаивает на продлении работы миссии. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга с главой ОБСЕ Анн Линде.

Он напомнил, что в мае Россия заставила ОБСЕ сократить продолжительность мандата миссии на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на границе с Украиной.

«А сейчас угрожает полным закрытием этих миссий… Украина настаивает, что эта миссия должна продолжить работу и после 31 июля», – подчеркнул Кулеба.

«Цель этих усилий очевидна: Россия не хочет, чтобы независимые наблюдатели ОБСЕ видели хотя бы что-то из тех военных усилий, к которым она прибегает вдоль украинско-российской границы», – добавил глава МИД.

Россия ограничила продление мандата миссии ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» двумя месяцами, вместо стандартного четырехмесячного продления.

Мандат о размещении наблюдателей ОБСЕ действует на двух российских пунктах пропуска «Донецк» и «Гуково» на российско-украинской границе до 31 мая 2021 года. Миссия ОБСЕ работает в указанных пунктах с 29 июля 2014 года.

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