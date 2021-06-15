На неподконтрольном Донбассе по указанию РФ закрывают учебные заведения – Денисова

Группировки «Л-ДНР» закрывают и «оптимизируют» учебные учреждения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по указанию РФ закрывают учебные заведения: школы, профтехучилища, техникумы и вузы», – написала она на своей Facebook-странице.



Денисова уточнила, что по данным правозащитных организаций, в 2021 году на временно неподконтрольных территориях будут закрыты и оптимизированы: Свердловский профессиональный строительный лицей, Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, колледж технологий и дизайна и колледж Луганского государственного педагогического университета, Ясиноватский колледж Донецкой академии управления и другие.



В городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч, Свердловск будут закрыты 5 школ, еще 3 – реорганизованы.



«Это приведет к нарушению права на образование детей, проживающих на временно оккупированных территориях и не имеющих возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию. С целью продолжения учебы они вынуждены будут добираться до учебных заведений в других населенных пунктах, где-то за десятки километров», – добавила омбудсвумен.



Людмила Денисова призвала мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине отреагировать на факты нарушения права на образование детей в ОРДЛО.