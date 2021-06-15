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Экс-депутат осужден условно за избиение полицейского на территории Святогорской лавры

15 июня 2021, 16:32

Экс-депутат осужден условно за избиение полицейского на территории Святогорской лавры

Бывший депутат Чкаловского поселкового совета Чугуевского района Харьковской области приговорен к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года за избиение полицейского на территории Свято-Успенской Святогорской лавры. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Прокурором в суде доказано, что 7 июля 2020 года депутат поселкового совета во время богослужения в Свято-Успенской Святогорской лавре устроил ссору с ее работниками. 

«Когда по вызову охранников на место прибыли сотрудники Славянского отдела полиции, правонарушитель проигнорировал их замечания, ударил по лицу старшего участкового офицера и повредил ему форменную одежду. Успокоить злоумышленника удалось только после применения к нему специального средства — наручников», — говорится в сообщении.

Суд признал бывшего депутата виновным в причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

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