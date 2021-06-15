Детям, пострадавшим от взрывоопасных предметов, повысили размер госпомощи

Детям, которые получили ранения или инвалидность из-за взрывоопасных предметов, на 50% повысили сумму государственной социальной помощи. Соответствующий закон опубликован в издании «Голос Украины».



Ранее документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.



Закон № 1477-ІХ, в частности, предусматривает внесение изменений в ст. 2 закона Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью».



В документе указано, что «размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов, с учетом всех надбавок, повышений и других доплат, в том числе предусмотренных Кабинетом министров Украины, повышается на 50% размера государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет».



Связь инвалидности детей с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов устанавливается врачебно-консультативными комиссиями учреждений здравоохранения в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.



Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.