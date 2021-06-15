В Мариуполе собираются построить крупнейший в Украине мусороперерабатывающий комплекс

В Мариуполе разрабатывают переход на европейскую систему переработки твердых бытовых отходов. В городе планируют построить крупнейший в Украине мусороперерабатывающий комплекс. Об этом сообщил председатель фракции «Блок Вадима Бойченко» в городском совете Андрей Федай, передает PR.UA.



По его словам, ориентировочная сумма инвестиций для создания в Мариуполе такого завода составляет около 17-18 млн евро.



«Сейчас сохранить Мариуполь чистым помогает полигон твердых бытовых отходов. Он ежедневно принимает около 50 тонн мусора. Однако мы хотим создать в городе систему переработки твердых бытовых отходов, как в Европейском союзе», – отметил Федай.



Депутат добавил, что в Украине подобные комплексы запустить трудно из-за норм законодательства, которое не дает достаточных полномочий для развития систем переработки мусора.



«При создании необходимых условий мы сможем быстрее внедрить новый сервис. Например, как в Германии – там вопрос сортировки и переработки мусора стоит на высоком уровне. Туда из Италии везут мусор для переработки на вторсырье, что приносит после продажи хороший доход. Открытие мусороперерабатывающего комплекса – это инвестиционно привлекательное предприятие, которое должно заинтересовать, в первую очередь, представителей бизнеса», – считает Федай.



Он отметил, что на сегодня в Мариуполе делаются первые шаги по сортировке мусора. Некоторые ОСМД внедрили у себя такую систему. Однако чтобы это заработало в масштабах всего города – необходимо открыть комплекс по переработке мусора.

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