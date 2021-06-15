Снова порывы: На Донетчине сократят подачу воды пяти городам

В среду, 16 июня, на севере Донецкой области ряду городов могут сократить подачу воды, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



«Подача воды ряду городов может быть сокращена с 7:00 16 июня из-за проведения аварийных ремонтно-восстановительных работ на магистральном водоводе диаметром 1000 мм на участке от второго до третьего подъема Второго Донецкого водопровода», – говорится в сообщении.



Сокращение подачи воды до окончания ремонтных работ ожидается в Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Торецке.

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