Зеленский обсудил с главой ОБСЕ ситуацию на Донбассе и возле границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующей главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, которая находится в Украине с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Владимир Зеленский и Анн Линде обсудили ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины. Собеседники обменялись мнениями относительно высокого уровня военной угрозы для нашего государства. Также обсудили пути укрепления безопасности в Черноморском регионе», — пишут в ОП.



Президент отметил, что Трехсторонняя контактная группа должна возобновить полноценную работу.



Зеленский также подчеркнул важность совершения СММ ОБСЕ мониторинга ситуации вдоль временно неподконтрольной части российско-украинской границы, во временно оккупированном Крыму и в Азово-Черноморском регионе.



Зеленский также поблагодарил шведскую сторону за решение предоставить для временного представления в Киеве оригинала Конституции гетмана Пилипа Орлика.



«Впервые за 300 лет этот атрибут нашей государственности снова будет в Украине. Это очень дружеский жест Швеции, мы очень ценим», — сказал он.



Президент отметил важность участия шведской стороны в инаугурационном саммите Крымской платформы на высоком уровне.