Разрешение или прописка: «ДНР» продолжает ограничивать въезд и со стороны России

В последнее время увеличилось число обращений людей, которые хотят въехать на подконтрольную «ДНР» территорию со стороны России. Однако на «границе» они сталкиваются с проблемами. Об этом сообщила «депутатка народного совета ДНР» Елена Шишкина в своем телеграм-канале.



Она отметила, что правила пересечения «границы» РФ, установленные группировкой «ДНР», не менялись.



По ее словам, въехать на территорию, контролируемую «ДНР», со стороны России «могут только граждане Украины, имеющие регистрацию на территории республики (или документы, подтверждающие проживание в ДНР)».



Для людей с пропиской на подконтрольной Украине территории группировка требует получать разрешение «межведомственного оперативного штаба».



Как сообщает Шишкина, разрешение выдается при наличии одного из следующих оснований: лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение с семьей на территории, контролируемой «ДНР».



По словам Шишкиной, «штаб» рассматривает заявление до 10 рабочих дней.



«Рассмотреть ваше обращение с границы члены штаба не могут – рассмотрение заявлений до 10 рабочих дней. Не нужно ехать, не имея разрешительных документов от штаба или без прописки в ДНР (или документа, подтверждающего проживание в ДНР)», – предупреждает «депутатка».