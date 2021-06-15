Прибавка до 850 гривен: С 1 июля в Украине пересчитают пенсии

В Украине с 1 июля повысят пенсии для тех, кто получает минимальные, максимальные выплаты, а также доплату за сверхнормативный стаж. Об этом говорится в утвержденном бюджете Пенсионного фонда, передает «Обозреватель».



Повышение связано с тем, что с 1 июля возрастет прожиточный минимум. Согласно Конституции, прожиточный минимум для нетрудоспособных в Украине также является минимальной пенсией. В результате его перерасчета вырастет и ряд выплат.



В частности, увеличится минимальная пенсия. Здесь прибавка составит всего 85 грн – с 1769 до 1854 грн. Такие выплаты получают только те украинцы, которые не выполнили требования по стажу и не достигли возраста 65 лет. В обратном случае их выплата уже составляет не менее 2400 грн.



Те, у кого максимальная пенсия, могут рассчитывать на прибавку в размере 850 грн, поскольку их пенсия не может быть выше 10 прожиточных минимумов. До июля это 17 690 грн, а после 1 июля – уже 18 540 грн.



Доплатят и за стаж сверх нормы. Так, мужчина, у которого больше 35 лет стажа, за каждые дополнительные 12 месяцев может получить прибавку к пенсии в размере 1% прожиточного минимума. Сейчас это 17,69 грн, а после 1 июля – уже 18,54 грн. Та же норма касается и женщин, однако у них достаточно иметь 30 лет стажа.



Все запланированные перерасчеты проводятся автоматически и не требуют личного обращения пенсионеров.