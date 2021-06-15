Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Прибавка до 850 гривен: С 1 июля в Украине пересчитают пенсии

15 июня 2021, 20:23

Прибавка до 850 гривен: С 1 июля в Украине пересчитают пенсии

В Украине с 1 июля повысят пенсии для тех, кто получает минимальные, максимальные выплаты, а также доплату за сверхнормативный стаж. Об этом говорится в утвержденном бюджете Пенсионного фонда, передает «Обозреватель».

Повышение связано с тем, что с 1 июля возрастет прожиточный минимум. Согласно Конституции, прожиточный минимум для нетрудоспособных в Украине также является минимальной пенсией. В результате его перерасчета вырастет и ряд выплат.

В частности, увеличится минимальная пенсия. Здесь прибавка составит всего 85 грн – с 1769 до 1854 грн. Такие выплаты получают только те украинцы, которые не выполнили требования по стажу и не достигли возраста 65 лет. В обратном случае их выплата уже составляет не менее 2400 грн.

Те, у кого максимальная пенсия, могут рассчитывать на прибавку в размере 850 грн, поскольку их пенсия не может быть выше 10 прожиточных минимумов. До июля это 17 690 грн, а после 1 июля – уже 18 540 грн.

Доплатят и за стаж сверх нормы. Так, мужчина, у которого больше 35 лет стажа, за каждые дополнительные 12 месяцев может получить прибавку к пенсии в размере 1% прожиточного минимума. Сейчас это 17,69 грн, а после 1 июля – уже 18,54 грн. Та же норма касается и женщин, однако у них достаточно иметь 30 лет стажа.

Все запланированные перерасчеты проводятся автоматически и не требуют личного обращения пенсионеров.

Читайте также:

Индексация, доплаты: Кому и на сколько повысят пенсии с 1 июля и 1 декабря

Еще по теме

Прочее
Пенсии Повышение

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:21
Разрешение или прописка: «ДНР» продолжает ограничивать въезд и со стороны России
18:35
Уничтожат до 4,5 тысяч рабочих мест: Правозащитники сообщили о намерении «ЛНР» закрыть три шахты
16:34
На неподконтрольном Донбассе по указанию РФ закрывают учебные заведения – Денисова
13:31
«ЛНР» отменила военные сборы резервистов
12:51
«ДНР» пока не собирается открывать свои КПВВ
12:19
«ЛНР»: От коронавируса за сутки умерли три человека
09:55
На Луганщине из-за аварии более 1,5 тысяч абонентов остались без электроснабжения 
09:48
Пожар на шахте «ЛНР» продолжают тушить почти сутки
22:56
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 июня
15:48
«ЛНР» сообщила о пожаре на шахте. Горняков эвакуировали
23:00
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
22:25
Донбасс. Итоги недели 7 - 13 июня
16:08
КПП «Еленовка» будет временно разблокирован в понедельник
10:50
В Донецке горел магазин автошин
22:59
Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина? ►
все новости
20:23
Прибавка до 850 гривен: С 1 июля в Украине пересчитают пенсии
20:17
Байден и лидеры ЕС обсудили Украину и Беларусь
19:58
На Луганщине построят 215 спортивных площадок
19:21
Разрешение или прописка: «ДНР» продолжает ограничивать въезд и со стороны России
19:16
Зеленский обсудил с главой ОБСЕ ситуацию на Донбассе и возле границ Украины
18:35
Уничтожат до 4,5 тысяч рабочих мест: Правозащитники сообщили о намерении «ЛНР» закрыть три шахты
18:25
Боевики на Донбассе трижды нарушили режим тишины за сутки
18:16
Снова порывы: На Донетчине сократят подачу воды пяти городам
17:52
Новая волна ковида может пойти с востока Украины: В РФ распространился «индийский» штамм
17:30
В Мариуполе собираются построить крупнейший в Украине мусороперерабатывающий комплекс
17:15
Глава ОБСЕ назвала своим приоритетом разблокировку работы КПВВ на Донбассе
16:58
Детям, пострадавшим от взрывоопасных предметов, повысили размер госпомощи
16:34
На неподконтрольном Донбассе по указанию РФ закрывают учебные заведения – Денисова
16:32
Экс-депутат осужден условно за избиение полицейского на территории Святогорской лавры
15:59
Долги по зарплате на госшахтах Донетчины превысили 650 миллионов гривен
все новости
ВИДЕО
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00
Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина? ►
12 июня, 22:59
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция