ФРГ может изменить позицию по «Северному потоку-2» после выборов нового канцлера — Кулеба

Федеративная Республика Германия может изменить позицию по газопроводу «Северный поток-2» после выборов нового канцлера, которые пройдут осенью 2021 года. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«На самом деле, в самой Германии много голосов выступают против "Северного потока-2", и позиция Берлина может измениться после предстоящих выборов», — сказал Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy News.



Он отметил, что США также не отказались полностью от санкций против российского газопровода.



«Это скорее перерыв. Наша борьба за сохранение национальных интересов Украины и европейской безопасности будет продолжаться. Как говорится в одном золотом правиле дипломатии, ничего полностью не согласован, пока все не согласовано», — добавил министр.



По его словам, Украина придерживается «четкой позиции» по газопроводу «Северный поток-2».



«Дело не только в Украине и наших экономических интересах. Очень опасно для общей евроатлантической безопасности и единства передавать в руки Владимира Путина такое мощное политическое оружие, как "Северный поток-2"», — уточнил он.



Кулеба добавил, что компромиссы в вопросах безопасности никогда хорошо не работали и в прошлом.



«Мы надеемся убедить наших немецких и американских партнеров воспринимать имеющуюся угрозу серьезно. Над этим сейчас работает украинская дипломатия», — резюмировал глава МИД.