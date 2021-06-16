На Донбассе нет тишины: стреляют из разных видов оружия

За прошедшие сутки, 15 июня, в районе проведения операции Объединенных сил украинские военные насчитали 6 обстрелов, а с начала среды – два. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Незаконные вооруженные формирования стреляли по населенным пунктам: Пивденное, Невельское, Новоошковское и Пески. Огонь по позициям украинских военнослужащих вели из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



С утра боевики стреляли по Авдеевке и Зайцево из из автоматических станковых гранатометов и минометов 82-го калибра.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 15 июня 2021 года зафиксировала не менее 34 201 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 10 764 взрыва, 5 859 пролетевших неопределенных боеприпасов, 234 вспышки дульного пламени, 114 осветительных ракет, а также не менее 17 230 очереди и выстрела).



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.