В шахте, захваченной «ЛНР», потушили пожар

На шахте «Самсоновская-Западная» в Краснодоне 14 июня произошел пожар, а утром 16 июня сообщили о его погашении. Город временно неподконтролен украинской власти.



Как сообщает «МЧС» при группировке «ЛНР», в результате пожара жертв и пострадавших нет. В лаве, где возник огонь, на тот момент находились горняки — их эвакуировали.



Сейчас, после погашения пожара, в лаве занялись техническими работами.



«Электроэнергия на шахту (после окончания тушения) подается, отключена на аварийный участок и в выработках по ходу исходящей вентиляционной струи воздуха. Горноспасательные подразделения осуществляют контроль аварийного участка и охлаждение горных пород в месте возникновения пожара», – сообщили спасатели.

Шахта «Самсоновская-Западная» входит в предприятие группировки «ЛНР» «Востокуголь». Шахта считается опасной из-за возможности внезапных выбросов угля и газа, взрывов угольной пыли.