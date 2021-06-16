Дожди подтапливают частные дома в Донецке

В Донецке из-за сильных дождей подтопило некоторые дома и улицы. По улице 10 Февраля, в Буденовском районе города спасательной службе пришлось откачивать воду во дворах людей. Уровень воды в двух дворах достигал 50 см.





Похожая ситуация произошла в поселке Авдотьино Ленинского района города – подтопило три частных дома и проезжую часть по улице Татьяны Соломахи.

Сегодня днем, 16 июня, в Донецкой области ожидается гроза.