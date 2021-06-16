Дожди потапливают частные дома в Донецке

В Донецке из-за сильных дождей подтопило некоторые дома и улицы. По улице 10 Февраля, в Буденовском районе города спасательной службе пришлось откачивать воду во дворах людей. Уровень воды в двух дворах достигал 50 см.
Похожая ситуация произошла в поселке Авдотьино Ленинского района города – подтопило три частных дома и проезжую часть по улице Татьяны Соломахи.
Сегодня днем, 16 июня, в Донецкой области ожидается гроза.
В Донецкой и Луганской областях более недели наблюдаются аномальные дожди.
В Северодонецке сильный ливень стал причиной затопления улиц и отдельных зданий.
В Краматорске обильные дожди тоже причинили немалый ущерб: в городе образовались провалы почвы, местами вода смыла асфальт, в жилых домах потекли крыши.
В Мариуполе за шесть часов выпало аномальное количество осадков — полуторамесячная норма. Стихия подтопила дома, повредила кровли, здания социальной сферы. Общий объем убытков – 52,3 млн гривен.