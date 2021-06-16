В Украине назвали вакцины от ковида, благодаря которым можно не проходить самоизоляцию при въезде

В правительстве напомнили, кто из вакцинированных имеют право пересечения государственной границы Украины и освобождаются от самоизоляции. В министерстве здравоохранения напоминают, что это могут делать люди, имеющие документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакциной, которая одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).



Сейчас в перечень препаратов, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, относятся вакцины:

Comirnaty (BNT162b2) производства Pfizer-BioNTech, зарегистрированная в Украине под названием «Комирнати»;

AstraZeneca/Oxford (AZD1222), зарегистрированная в Украине под названием «АстраЗенека»;

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India, зарегистрированная в Украине под названием «Ковишелд»;

CoronaVac производства Sinovac Biotech, зарегистрированная в Украине под названием «Коронавак»;

Janssen, или Johnson & Johnson, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735);

mRNA-1273 производства Moderna;

BBIBP-CorV производства Sinopharm.

Этот список пополняется по мере того, как ВОЗ изучает и одобряет другие актиковидные вакцины. В Минздраве напомнили, что российская вакцина «Sputnik V» пока не включена в этот перечень и поэтому не дает право на свободный въезд в Украину.