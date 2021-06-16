В Украине назвали вакцины от ковида, благодаря которым можно не проходить самоизоляцию при въезде

В правительстве напомнили, кто из вакцинированных имеют право пересечения государственной границы Украины и освобождаются от самоизоляции. В министерстве здравоохранения напоминают, что это могут делать люди, имеющие документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакциной, которая одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Сейчас в перечень препаратов, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, относятся вакцины:
Этот список пополняется по мере того, как ВОЗ изучает и одобряет другие актиковидные вакцины. В Минздраве напомнили, что российская вакцина «Sputnik V» пока не включена в этот перечень и поэтому не дает право на свободный въезд в Украину.