Началась встреча Путина и Байдена в Женеве

Владимир Путин и Джо Байден пожали друг другу руки. Фото: hromadske

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина началась в Женеве. Саммит проходит на вилле Ла Гранж.



Первым прибыл президент Путин, затем приехал Байден. Обоих лидеров встретил президент Швейцарии Ги Пармелен.



Путин и Байден пожали друг другу руки.



На переговоры в узком и расширенном составах отведено примерно пять часов.



Ожидается, что стороны затронут широкий спектр тем в том числе состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы стратегической стабильности, борьбу с киберпреступностью, проблематику экономического сотрудничества, климат и Арктику.



Кроме того, президенты поговорят о региональных проблемах. В частности, речь пойдет об Украине и конфликте на Донбассе. Так, в составе российской делегации присутствует замглавы администрации президента Дмитрий Козак, который отвечает в Кремле за украинское направление.



Пресс-конференции Байдена и Путина по итогам саммита ожидаются в 19:00 по Киеву.