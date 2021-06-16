В Мариуполе спасли мужчину, который выпрыгнул из окна и повис на бельевых веревках

В Мариуполе 15 июня правоохранители не дали упасть мужчине с четвертого этажа одного из домов. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.



В доме неподалеку от здания Главного управления Нацполиции в Донецкой области местный житель попытался покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с балкона. Однако он зацепился за бельевые веревки и повис. Его держала пожилая мать, которая увидела, что происходит.



Они начали звать на помощь, крики услышали работники полиции. Двое правоохранителей забежали в квартиру и помогли матери вытащить сына за руки и ноги.



Спасенному мужчине – 62 года. Находясь в нетрезвом состоянии, он решил покончить с собой.



Мужчина госпитализирован. Полицейские также вызвали «скорую помощь» его пожилой маме, которой стало плохо.