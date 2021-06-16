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Коронавирус на Луганщине: 23 заболевших и трое умерших за сутки

16 июня 2021, 15:55

Коронавирус на Луганщине: 23 заболевших и трое умерших за сутки

В Луганской области за минувшие сутки зарегистрировали 23 новых случая коронавируса. Кроме того, выздоровел 61 пациент, а три человека умерли. Об этом сообщает Луганская облгосадмиинистрация.

Уточняется, что от осложнений, вызванных коронавируса, умерли три женщины из Северодонецка в возрасте 43, 65 и 70 лет.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины зафиксировали 26 437 случаев болезни. Из них 24 963 человека выздоровели, а 929 умерли.

За вторник, 15 июня, в Украине выявили 1 045 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 226 037 человек. Из них 2 140 978 пациентов выздоровели, а 51 847 человек скончались.

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