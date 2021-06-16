В Украине будут вести учет заминированных и опасных зон Донбасса

В Украине хотят создать перечень заминированных зон на территории Донецкой и Луганской областей. Кабинет министров Украины 16 июня внес изменения в Правила обозначения опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами.



Будут созданы перечень опасных районов и единая форма маркировочных знаков.



«Щиты фактически используются для обозначения опасных участков в мире и в Украине, и существует необходимость введения единого подхода к их выполнению. Например, размеры должны составлять 70 х 140 сантиметров, а устанавливаться щиты должны на расстоянии не менее 300-500 метров друг от друга», – рассказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.



Теперь учреждения и организации, которые обозначили опасный район, должны направлять в Минреинтеграции экземпляр акта приема-передачи системы обозначения вместе с описанием и образцом предупредительного знака. Знаки должны быть оформлены так, как того требует министерство.

Организация по гуманитарному разминированию HALO Trust обнаружила на Донбассе 297 минных полей общей площадью более 26 млн кв. м. При этом за шесть лет было разминировано 8 млн кв. м.