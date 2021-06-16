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В Украине будут вести учет заминированных и опасных зон Донбасса

16 июня 2021, 16:45

В Украине будут вести учет заминированных и опасных зон Донбасса

В Украине хотят создать перечень заминированных зон на территории Донецкой и Луганской областей. Кабинет министров Украины 16 июня внес изменения в Правила обозначения опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами.

Будут созданы перечень опасных районов и единая форма маркировочных знаков.

«Щиты фактически используются для обозначения опасных участков в мире и в Украине, и существует необходимость введения единого подхода к их выполнению. Например, размеры должны составлять 70 х 140 сантиметров, а устанавливаться щиты должны на расстоянии не менее 300-500 метров друг от друга», – рассказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Теперь учреждения и организации, которые обозначили опасный район, должны направлять в Минреинтеграции экземпляр акта приема-передачи системы обозначения вместе с описанием и образцом предупредительного знака. Знаки должны быть оформлены так, как того требует министерство.

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