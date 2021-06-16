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Зеленский: Если Запад не поможет прекратить войну, Украина создаст самую мощную армию в Европе

16 июня 2021, 17:24

Зеленский: Если Запад не поможет прекратить войну, Украина создаст самую мощную армию в Европе

Война в Украине – это война в Европе, и завтра она может затронуть другую страну. Поэтому Украина не должна сама решать эту глобальную проблему. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ, текст которого опубликовала пресс-служба главы государства.

Зеленский подчеркнул, что прежде всего западные страны должны осознать, что «война в Украине или на границе, или на временно оккупированных территориях – это первый сигнал о том, где и на чьей границе она может быть завтра».

«Только это война в Европе, но умирают украинцы. И это несправедливо. Я говорю это не к тому, чтобы умирали другие люди, из европейских стран или из США. Но мы должны говорить об этом открыто: гибнут украинцы, разные люди, разных национальностей – граждане Украины. Они гибнут за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры как НАТО, так и Европейского Союза. Но мы конкретными шагами, а не только на словах, отстаиваем эти принципы много лет», – сказал президент.

Зеленский упомянул, что есть исторические примеры, когда многие бывшие империи сейчас являются небольшими демократическими государствами. По его словам, все должны понимать, что на месте Украины может быть другая страна.

«И если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему, у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей. Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом. Ничего хорошего в войне нет», – заключил глава государства.

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