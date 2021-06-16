«Есть надежда»: Козак – о перспективах урегулирования на Донбассе после саммита Путина и Байдена

После российско-американского саммита появилась надежда на урегулирование на Донбассе. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров президентов США и России, передает «Интерфакс-Украина».



Козак ответил на вопрос журналистов, доволен ли он итогами переговоров Владимира Путина и Джо Байдена по тематике Украины: «Кажется, да. Есть надежда».



По его словам, стороны обсуждали Украину «довольно детально», в том числе затронули тему ключевых условий Минских соглашений. Среди них Козак назвал «политический диалог, выработку взаимоприемлемых условий, будущего режима статуса этих территорий в составе Украины».



«Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки», – сказал Козак.

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