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В Краматорске буря повалила деревья, в городе ликвидируют последствия стихии

16 июня 2021, 21:54

В Краматорске буря повалила деревья, в городе ликвидируют последствия стихии

Последствия непогоды в Краматорске. Фото: Суспільне. Донбас Последствия непогоды в Краматорске. Фото: Суспільне. Донбас

В Краматорске коммунальщики и спасатели ликвидируют последствия непогоды, которая разыгралась 15 июня. Из-за ливня и порывов ветра в многоэтажках протекли кровли, на дороги и придомовые территории упало более двух десятков деревьев, которые повредили заборы и электропровода, передает «Суспільне. Донбас».

Жители двухэтажного дома на улице Маяковского, 11, с вечера 15 июня оставались без света. Возле дома упавшими ветвями повредило электросеть.

«Как началась буря вечером, подул очень сильный ветер, и после этого произошло падение крупной ветви дерева, она упала. Она уже не раз падает сюда, и сгибает столб. Все провода закоротило. У нас два дома - мы обесточены полностью», – рассказал житель дома Павел Базаров.

Дерево также упало на улице Героев Небесной сотни. Еще одно спасатели распиливали на улице Дружбы, оно повредило контактную сеть Краматорского трамвайно-троллейбусного управления. За ночь выезжали на три вызова.

По словам помощника начальника дежурной смены оперативно-координационного центра Валерия Цивковского, к ликвидации последствий непогоды привлекли 24 спасателя и 6 единиц техники.

Сегодня с утра деревья на улицах города убирают коммунальщики. Так, на улице Дворцовой, 53, распиливают иву, которая упала на детскую площадку.

Коммунальщики убирают упавши деревья. Фото: Суспільне. Донбас

«За сегодня это уже 16-й адрес. Сначала реагируем на "горячие точки", то есть убираем на проезжих частях и на тротуарах обломанные ветви, а также над подъездами», – рассказал работник управляющей кампании Константин Ваганов.

Со вчерашнего дня коммунальщики получили более 20 сообщений о сломанных деревьях в городе.

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