На Донбассе ранение получил украинский военный

Сегодня, 16 июня, в районе проведения операции Объединенных сил осколочное ранение получил украинский военный. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Север», в зоне ответственности которой произошел обстрел.



«Около 19:30 в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение», – говорится в сообщении.



Раненому оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.



На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь.

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