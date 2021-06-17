На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 17 июня

За прошедшие сутки, 16 июня, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что огонь велся в районе Авдеевки, Зайцево, Талаковки, Новоселовки, Водяного, Новгородского, Луганского, Новотошковского.



В штабе напомнили, что в результате обстрелов получил ранение украинский военный.



Сегодня, 17 июня, со стороны НВФ зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня — вблизи Песок. Украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ЛНР» завила, что 16 июня по их позициям велся огонь в районе Калиновки.



Группировка «ДНР» заявила, что сегодня был открыть огонь по их позициям у Веселого и шахты «Октябрьская» в Донецке.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 15 июня 2021-го зафиксировала не менее 34 395 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.