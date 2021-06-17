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На КПВВ «Станица Луганская» по-прежнему требуют установки приложения «Вдома»

17 июня 2021, 10:10

На КПВВ «Станица Луганская» по-прежнему требуют установки приложения «Вдома»

На КПВВ «Станица Луганская» сегодня украинские пограничники по-прежнему требуют установки мобильного приложения «Вдома» от людей, которые следуют с неподконтрольной территории. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.

На заседании 16 июня Кабинет министров принял решение, что при пересечении границы Украины и КПВВ на линии соприкосновения больше не нужно устанавливать приложение «Вдома» и проходить самоизоляцию. 

Как отметил представитель ГПСУ, они еще ожидают официальную информацию. «Чтобы понимать, что [решение] вступило в законную силу и мы можем им руководствоваться», — пояснил Лизогуб.

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