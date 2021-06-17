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На Донетчине за сутки выявили еще 51 случай коронавируса

17 июня 2021, 10:12

На Донетчине за сутки выявили еще 51 случай коронавируса

За среду, 16 июня, в Донецкой области выявили еще 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

Новых летальных случаев за прошлые сутки не зафиксировано.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксировали 90 288 случаев болезни. Из них 87 090 человек выздоровели, а 2 325 – умерли.

Первую дозу прививки от коронавируса за сутки получили 2 182 человека, вторую дозу – 890 человек. За время прививочной кампании первой дозой привиты 59 098 человек, а второй – 17 428 жителей области.

За минувшие сутки, 16 июня, в Украине выявили 1 188 случаев заражения коронавирусом — это на 143 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 4 682 человека, а 55 умерли.

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