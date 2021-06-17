Мариупольчанке сообщили о подозрении за посты в соцсети

Жительнице Мариуполя сообщено о подозрении за посты в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Донецкой области.



58-летней женщине инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также пропаганду войны (часть 1 статья 110, статья 436 Уголовного кодекса).



По данным следствия, на протяжении 2018-2020 лет мариупольчанка через собственный аккаунт в запрещенной в Украине сети «Одноклассники» «неоднократно распространяла сообщения и изображения относительно решения вооруженного конфликта в Украине».



Ранее аналогичное подозрение было предъявлено жителю Мариуполя, который делал репосты в соцсети.