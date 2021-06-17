Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине разоблачили полицейского, который воевал на стороне боевиков на Донбассе

17 июня 2021, 11:29

На Луганщине разоблачили полицейского, который воевал на стороне боевиков на Донбассе

В Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила в рядах Нацполиции бывшего боевика незаконного вооруженного формирования «Армия Юго-Востока». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили сотрудники СБУ, мужчина присоединился к рядам Нацполиции в 2016 году, где и проходил службу до настоящего времени.

«До этого, начиная с 2014 года, он "служил" в незаконном вооруженном "формировании Дремова", которое в то время контролировало Северодонецк. Как только украинские воины освободили город, а боевики отошли вглубь временно оккупированных территорий, он "решил сменить сторону". Сначала скрывался на территории РФ и в временно аннексированном Крыму, а затем вернулся в Украину», – говорится в сообщении. 

Известно, что бывший участник НВФ участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок.

Кроме того, по данным правоохранителей, он был зачислен в разведывательное подразделение боевиков, который возглавлял гражданин РФ с позывным «Спец».

«Боевики "Спеца" причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов, убийствам военнослужащих ВСУ в боестолкновениях под Рубежным и в Новоайдарском районе», – добавили в СБУ.

Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в не предусмотренным законом вооруженных формированиях). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Организации
СБУ ЛНР Нацполиция

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:38
«ДНР» заявила о 230 заболевших и 14 умерших от коронавируса за сутки
11:45
«ЛНР» сообщила о 21 выявленном случае коронавируса за сутки
10:10
На КПВВ «Станица Луганская» по-прежнему требуют установки приложения «Вдома»
08:52
На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 17 июня
23:08
В «ДНР» разъяснили порядок сдачи теста на коронавирус при въезде через Еленовку
16:42
Пушилин допустил ужесточение карантина, но выезд в РФ закрывать не будет
15:32
Персоной Протасевича заинтересовались еще и боевики «ДНР»
14:58
В «ДНР» пообещали открыть «границу с ЛНР» на следующей неделе
13:15
В Донецке две женщины пострадали от взрыва гранты
12:54
«ДНР»: Случаи коронавируса среди въехавших через «Еленовку» — единичные
11:48
«ДНР» сообщила о 15 новых смертях от ковида, «ЛНР» — о двух
10:56
«Внешторгсервис» продолжит не платить налоги «ДНР»
10:50
Дожди подтапливают частные дома в Донецке
08:54
В шахте, захваченной «ЛНР», потушили пожар
21:11
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июня
все новости
14:54
Спустя семь лет в прифронтовой Авдеевке возобновит работу суд
14:36
На встрече Байдена и Путина не обсуждалось присоединение США к Нормандскому формату – Песков
14:19
Послы G7 призвали как можно скорее провести местные выборы в 18 громадах Донбасса
13:56
Глава Донецкой ОГА прошел вакцинацию от COVID-19
13:49
В Луганской области подтвержден 21 новый случай ковида
13:24
Сурков занялся предвыборной кампанией «Единой России» в ОРДЛО
13:19
В «Слуге народа» услышали в словах Байдена о Минских соглашениях «хороший сигнал»
12:38
«ДНР» заявила о 230 заболевших и 14 умерших от коронавируса за сутки
12:10
Непогода на Донетчине: Обесточены 16 населенных пунктов, до конца дня ожидаются грозы и шквалы
11:45
«ЛНР» сообщила о 21 выявленном случае коронавируса за сутки
11:33
В Раде произошла драка после слов Потураева про ОПЗЖ
11:29
На Луганщине разоблачили полицейского, который воевал на стороне боевиков на Донбассе
11:00
Мариупольчанке сообщили о подозрении за посты в соцсети
10:52
На Мариуполь снова обрушились ливни и грозы, подтоплены больше сотни домов
10:12
На Донетчине за сутки выявили еще 51 случай коронавируса
все новости
ВИДЕО
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00
Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина? ►
12 июня, 22:59
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция