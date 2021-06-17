На Луганщине разоблачили полицейского, который воевал на стороне боевиков на Донбассе

В Луганской области Служба безопасности Украины разоблачила в рядах Нацполиции бывшего боевика незаконного вооруженного формирования «Армия Юго-Востока». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Как установили сотрудники СБУ, мужчина присоединился к рядам Нацполиции в 2016 году, где и проходил службу до настоящего времени.



«До этого, начиная с 2014 года, он "служил" в незаконном вооруженном "формировании Дремова", которое в то время контролировало Северодонецк. Как только украинские воины освободили город, а боевики отошли вглубь временно оккупированных территорий, он "решил сменить сторону". Сначала скрывался на территории РФ и в временно аннексированном Крыму, а затем вернулся в Украину», – говорится в сообщении.



Известно, что бывший участник НВФ участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок.



Кроме того, по данным правоохранителей, он был зачислен в разведывательное подразделение боевиков, который возглавлял гражданин РФ с позывным «Спец».



«Боевики "Спеца" причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов, убийствам военнослужащих ВСУ в боестолкновениях под Рубежным и в Новоайдарском районе», – добавили в СБУ.



Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в не предусмотренным законом вооруженных формированиях). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.