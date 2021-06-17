«ДНР» заявила о 230 заболевших и 14 умерших от коронавируса за сутки

За прошедшие сутки, 16 июня, в отдельных районах Донецкой области выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 109 человек выздоровели, а 14 – скончались от осложнений болезни.



Об этом сообщил «минздрав» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 41 324 случая коронавирусной болезни. Из них 34 847 человек выздоровели, а 3 139 – умерли.



Кроме того, за сутки выявлено 82 заболевших пневмонией, что на 5 случаев больше, чем за предыдущий день. Госпитализированы 69 человек. Всего на лечении находятся 1 188 пациентов с пневмониями, из них 561 – на кислородной поддержке (+22 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

ОРДО продолжает опережать подконтрольную украинской власти территорию Донетчины по суточному числу заболевших коронавирусом и летальных случаев. За среду, 16 июня, Донецкая облгосадминистрация сообщила всего о 51 новом случае заражения коронавирусной инфекцией, без летальных исходов за сутки. Это в 4,5 раза меньше, чем аналогичные данные «ДНР» по ОРДО.



В Украине с мая наблюдается значительное снижение новых случаев заболевания ковидом, вся страна перешла в «зеленую» зону карантина.



Тем не менее, глава группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что за линией соприкосновения ситуация с коронавирусом хуже, чем в ОРДО, и отказывается разблокировать КПВВ.