В «Слуге народа» услышали в словах Байдена о Минских соглашениях «хороший сигнал»

Слова президента США Джо Байдена о необходимости углублять дипломатию в Минском формате являются хорошим сигналом для Украину. Такое мнение высказал журналистам глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, комментируя итоги российско-американского саммита в Женеве.



«Байден сказал, что нужно углублять дипломатию в Минском формате. Для нас это означает, что мы далее будем ожидать, просить о поддержке дипломатии, которая есть в Украине относительно Минского формата. Если мы говорим о Минских соглашениях, то это перечень того, как и что будет происходить, и эти модели тоже существуют — и кластеры, и формула Штайнмайера», — сказал Корниенко, брифинг которого транслировал телеканал «Украина 24».



По его мнению, это хороший сигнал для Киева о том, что «будет поддержка Украины в направлении реализации Минских соглашений в том формате, в том порядке, в котором это является в интересах Украины».



Глава президентской партии также отверг утверждения о том, что Украина может сменить внешнеполитический вектор, поскольку итоги саммита якобы не в пользу Украины. «Сейчас вся "пятая колонна" в Украине поднимется и снова начнет рассказывать: "Украину слили, всех сдали, Байден сдал Украину, все плохо, разворачиваемся, отменяем евроинтеграцию и шагаем дружными шагами в Таможенный союз". Ничего этого не будет», — заявил Корниенко.



По его словам, «международная коалиция» стран и далее будет поддерживать Украину, которая продолжит идти в Европу и ЕС».

16 июня в Женеве прошел российско-американский саммит. Президенты США и России обсудили ряд вопрово как двухстороних отношений, так и международной повестки.



По итогам саммита Байден заявил, что на встрече с Путиным «подтвердил нерушимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины». Американский президент тогда не привел подробностей относительно того, в каком ключе шла речь об Украине. В свою очередь Путин на своей пресс-конференции объяснил позицию Кремля относительно выполнения Минских соглашений. Российский лидер настоял на необходимости выполнения Украиной «Минска» в его нынешней редакции, отметив, что Москва готова помочь в этом начинании.



Представитель администрации также сообщил, что на саммите говорили о Беларуси. Американский чиновник констатировал, что США и РФ «смотрят очень по-разному» на происходящее в стране.