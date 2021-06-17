В Луганской области подтвержден 21 новый случай ковида

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 21 новый случай коронавируса. Вследствие осложнений умерла 81-летняя женщина из Северодонецка. Об этом сообщили в облгосадминистрации.



Так, шесть новых случаев заболевания выявили в Рубежном, по четыре в Северодонецке и Новоайдаре, по два в Троицке и Старобельске, по одному в Кременной, Марковке, Станице Луганской.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 26 458 случаях. Выздоровели — 25 025 (62 за последние сутки) человек, 503 еще находятся на лечении, умерло 930 пациентов.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 9,8 (при пороговом 60).

«Минздрав» группировки «ЛНР» за минувшие сутки зарегистрировал 21 новый случай заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии «ЛНР» признает 4 984 случая заболевания. С выздоровлением выписаны 4 368 пациентов, скончались 456 человек.