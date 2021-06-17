На встрече Байдена и Путина не обсуждалось присоединение США к Нормандскому формату – Песков

На саммите в Женеве президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не обсуждали присоединение США к Нормандскому формату. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Интерфакс».



Он напомнил, что со стороны США прежний спецпредставитель по Украине Курт Волкер проводил соответствующие консультации.



«Американцы совершенно справедливо пытались из первых рук получить информацию о позиции сторон и получали таким образом информацию о позиции российской стороны», – отметил Песков.



При этом он добавил: «Говорили о том, что в принципе можно было бы воссоздать такой механизм».



Представитель Кремля также сообщил, что в ходе переговоров не поднимался вопрос привлечения США к Нормандскому формату.



«Сам по себе Нормандский формат, хотя его эффективность оставляет желать лучшего – не по нашей вине, – но все-таки он самодостаточный. Каких-то новых участников там вряд ли требуется, но, конечно же, вести консультации с американцами – это то, что вполне возможно и то, о чем вчера говорилось», – отметил Песков.



Он уточнил, что планов проведения следующего саммита США и России пока нет. По словам Пескова, «при необходимости президенты легко говорят и по телефону». «Встречи тоже нужны по мере того, как копится потенциал таких тупиковых вопросов, которые нужно обсуждать на высшем уровне», – добавил пресс-секретарь президента РФ.

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