На неподконтрольный Донбасс отправили более 100 тонн гуманитарной помощи

В отдельные районы Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольные украинской власти, отправили очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Груз общим весом 106 тонн проследовал через линию соприкосновения сегодня, 17 июня.
«Пять автомобилей доставили гуманитарный груз через КПВВ "Новотроицкое"», – уточнили в Минреинтеграции.
Помощь в ОРДЛО передана от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.