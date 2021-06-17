На неподконтрольный Донбасс отправили более 100 тонн гуманитарной помощи

В отдельные районы Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольные украинской власти, отправили очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Груз общим весом 106 тонн проследовал через линию соприкосновения сегодня, 17 июня.



«Пять автомобилей доставили гуманитарный груз через КПВВ "Новотроицкое"», – уточнили в Минреинтеграции.



Помощь в ОРДЛО передана от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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