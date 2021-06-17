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Бывшему и нынешнему заместителям «администрации» Шахтерска объявили о подозрении

17 июня 2021, 15:21

Бывшему и нынешнему заместителям «администрации» Шахтерска объявили о подозрении

Бывшему «чиновнику» и заместителю «главы» так называемой администрации Шахтерска заочно объявлено в подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облпрокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в период с 2015 по 2019 годы 50-летний житель Шахтерска, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, занимал должность так называемого первого заместителя главы «администрации» города. С 2019 года пост «заместителя» занял 54-летний житель Шахтерска.

«В их полномочия входило обеспечение реализации функций местной "власти", в том числе по формированию так называемого бюджета, проведение мобилизационной работы среди населения и привлечения в ряды НЗФ РФ», — говорится в сообщении.

Кроме этого, выяснили правоохранители, подозреваемые проводили пропагандистскую работу по целесообразности получения паспортов РФ, вступления в так называемое общественное движение «Донецкая республика».

Максимальное наказание по указанной статье — до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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