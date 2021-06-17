На Донетчине миссия ОБСЕ потеряла беспилотник после обстрела 

У села Веселого Донецкой области миссия ОБСЕ потеряла контроль над беспилотником, после того как в его направлении стреляли из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.



Отмечается, что во время анонсированного запуска аппарата команда миссии слышала 10 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 0,8–1 км к северо-западу.



«По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал над позициями вооруженных формирований ориентировочно в 900 м к северу от местоположения патруля, после чего наблюдатели потеряли пространственный контроль над ним», — говорится в отчете.



Наблюдатели не смогла вернуть беспилотник и покинули этот район. Во время полета БПЛА также подвергался воздействию помех сигналу GPS.