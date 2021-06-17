Украина одержала первую победу на Евро-2020

Сборная Украина одержала победу над командой Северной Македонии во втором туре чемпионата Европы по футболу. Матч, который проходил в Бухаресте, завершился со счетом 2:1.

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Первый гол на 29 минуте забил Андрей Ярмоленко. Через пять минут преимущество украинской сорной удвоил Роман Яремчук.



На 55-й минуте был назначен пенальти в ворота Украины после того, как защитник Александр Караваев, проиграв подбор, ударил ногу нападающего Северной Македонии Горана Пандева. Вратарь Георгий Бущан отразил удар с точки, но Эзган Алиоски был точен на добивании.



На 83-й минуте право пробить пенальти уже заработала команда Украины. Однако Руслан Малиновский пробил прямо в голкипера!



В первом туре подопечные Андрея Шевченко уступили сборной Нидерландов со счетом 3:2.



Этой победой сборная Украины прервала шестиматчевую серию из поражений в финальной стадии чемпионатов Европы.