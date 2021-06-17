В Луганской области полиция нашла тайник боевика с оружием

В селе Боброво Луганской области полиция обнаружила разоблачила тайник боевика с гранатами, гранатометами и патронами. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции области.



В ходе обыска земельного участка и жилого дома правоохранители изъяли 20 ручных осколочных гранат, 20 взрывателей к ручным гранатам, реактивные противотанковые гранаты РПГ-18 и РПГ — 22 и более 4200 патронов калибра 9мм, 5,45 и 7,62 мм.



Отмечается, что тайник был обнаружен по месту жительства родственников подозреваемого в создании террористической организации, который сейчас скрывается от органов досудебного расследования.



По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».