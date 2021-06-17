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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 июня

17 июня 2021, 22:16

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 июня

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям Донецкой области выявили еще 51 случай заражения. Новых летальных случаев за прошлые сутки не зафиксировано. За все время пандемии зафиксировано 90 288 случаев болезни.: 87 090 человек выздоровели, а 2 325 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 230 новых случаев заражения, 14 заболевших ранее скончались от осложнений болезни. Всего группировка «ДНР» подтверждает 41 324 случая болезни. Из них 34 847 человек выздоровели, а 3 139 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтвержден 21 новый случай коронавируса и один летальный случай. Всего ковид обнаружен в 26 458 случаях: выздоровели 25 025 человек, 930 — умерли.

Группировка «ЛНР» также заявила о 21 новом случае COVID-19. О новых летальных случаях не сообщается. Всего «ЛНР» признает 4 984 случая заболевания. С выздоровлением выписаны 4 368 пациентов, скончались 456 человек.

Политика

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве обсудили вопросы, касающиеся активизации Минского переговорного процесса, а также ситуации в Украине и в Беларуси.

Кремль сообщил, что на саммите в Женеве президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не обсуждали присоединение США к Нормандскому формату.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) вернется в Минск в случае избрания легитимного президента Беларуси. Об этом заявил глава делегации Леонид Кравчук.

США начнут консультации с Украиной относительно того, как она видит Минские соглашения, сообщила заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд.

Боевые действия

Сторона обвинения по делу о крушении рейса МН17 рассказала об артиллерийских обстрелах с территории России возле украинско-российской границы летом 2014 года. В ходе заседания суда в Нидерландах был продемонстрирован перехваченный разговор между двумя обвиняемыми Сергеем Дубинским и Олегом Пулатовым.

Общество

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев отправило на неподконтрольную властям часть Донбасса более 100 тонн гуманитарной помощи.

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