По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 июня

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям Донецкой области выявили еще 51 случай заражения. Новых летальных случаев за прошлые сутки не зафиксировано. За все время пандемии зафиксировано 90 288 случаев болезни.: 87 090 человек выздоровели, а 2 325 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 230 новых случаев заражения, 14 заболевших ранее скончались от осложнений болезни. Всего группировка «ДНР» подтверждает 41 324 случая болезни. Из них 34 847 человек выздоровели, а 3 139 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтвержден 21 новый случай коронавируса и один летальный случай. Всего ковид обнаружен в 26 458 случаях: выздоровели 25 025 человек, 930 — умерли.



Группировка «ЛНР» также заявила о 21 новом случае COVID-19. О новых летальных случаях не сообщается. Всего «ЛНР» признает 4 984 случая заболевания. С выздоровлением выписаны 4 368 пациентов, скончались 456 человек.



Политика



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Боевые действия



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Общество



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