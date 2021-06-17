Суд в деле о крушении MH17 ознакомился со всеми доказательствами

В суде об обстоятельствах гибели рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» летом 2014 над зоной боевых действий на востоке Украины завершили демонстрацию всех доказательств по делу. Оь этом пишет «Европейская правда».



Судьи придают важную роль записям телефонных разговоров между боевиками, а также данным сотовой связи, что позволяют установить местонахождение лиц, участвовавших в транспортировке «Бука» и его применении.



17 июня во время процесса подробно обсуждали роль Игоря Гиркина, которую прокуратура считает значительной, учитывая перехваченные разговоры. Считается, что он активно участвовал в «заказе» и транспортировке «Бука» 17 июля.



Подозреваемый Олег Пулатов настаивает, что боевики знали о прослушке, поэтому якобы распространяли в разговорах ложную информацию, а подозреваемый Сергей Дубинский заявляет, что записи разговоров поддельные.



Сторона обвинения в то же время привела отрицание утверждений о том, что доказательства по делу содержат дезинформацию.



Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса MH17 в марте 2020 года.

Сторона обвинения по делу о крушении рейса МН17 рассказала об артиллерийских обстрелах с территории России возле украинско-российской границы летом 2014 года. В ходе заседания суда в Нидерландах был продемонстрирован перехваченный разговор между двумя обвиняемыми Сергеем Дубинским и Олегом Пулатовым.