Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Против Гордона подали иск из-за высказываний о сдаче Мариуполя

17 июня 2021, 23:48

Против Гордона подали иск из-за высказываний о сдаче Мариуполя

Адвокат пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Илья Новиков подал в суд иск против журналиста Дмитрия Гордона в связи с его высказываниями о якобы договоренности между Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным о сдаче Мариуполя в 2014 году. Об этом Новиков сообщил в Facebook.

Адвокат намерен добиться признания слов Гордона такими, которые не соответствуют действительности.

«Месяц назад Дмитрий Гордон сказал в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера", что в 2014 Петр Порошенко договорился с Путиным отвести украинские войска из Мариуполя и сдать город. Когда ему напомнили, что на самом деле Порошенко стал президентом только 7 июня, а Мариуполь был освобожден через неделю после инаугурации, он не взял свои слова обратно, но заявил, что готов явиться в суд», — рассказал он.

Новиков отметил, что в четверг, 17 июня, в Шевченковский суд Киева был подан иск о признании высказываний Гордона недостоверными.

«Обычные в таких случаях требования лично опровергнуть клевету и выплатить денежную компенсацию в этот раз не заявлялись. Истец не нуждается в извинениях Дмитрия Гордона и не считает, что они могут что-то изменить», — написал он.

Гордон, в свою очередь, заявил, что «очень этого ждал».

Еще по теме

Люди
Петр Порошенко Дмитрий Гордон
Места
Маруиполь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:16
На Донетчине миссия ОБСЕ потеряла беспилотник после обстрела 
12:38
«ДНР» заявила о 230 заболевших и 14 умерших от коронавируса за сутки
11:45
«ЛНР» сообщила о 21 выявленном случае коронавируса за сутки
10:10
На КПВВ «Станица Луганская» по-прежнему требуют установки приложения «Вдома»
08:52
На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 17 июня
23:08
В «ДНР» разъяснили порядок сдачи теста на коронавирус при въезде через Еленовку
16:42
Пушилин допустил ужесточение карантина, но выезд в РФ закрывать не будет
15:32
Персоной Протасевича заинтересовались еще и боевики «ДНР»
14:58
В «ДНР» пообещали открыть «границу с ЛНР» на следующей неделе
13:15
В Донецке две женщины пострадали от взрыва гранты
12:54
«ДНР»: Случаи коронавируса среди въехавших через «Еленовку» — единичные
11:48
«ДНР» сообщила о 15 новых смертях от ковида, «ЛНР» — о двух
10:56
«Внешторгсервис» продолжит не платить налоги «ДНР»
10:50
Дожди подтапливают частные дома в Донецке
08:54
В шахте, захваченной «ЛНР», потушили пожар
все новости
23:48
Против Гордона подали иск из-за высказываний о сдаче Мариуполя
22:39
Суд в деле о крушении MH17 ознакомился со всеми доказательствами
22:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 июня
21:09
Нуланд: США начнут консультации с Украиной о том, как она видит Минские соглашения
21:03
На Луганщине в ходе обстрела ранен военнослужащий
20:18
Кравчук: ТКГ вернется в Минск в случае переизбрания легитимного президента Беларуси
19:53
В Луганской области полиция нашла тайник боевика с оружием
18:43
Суд по делу МН17: Сторона обвинения рассказала об обстрелах с российской территории
18:40
Акция «Олимпийский Гигабит»: Интернет + ТВ от провайдера Сеть Ланет в Северодонецке (промо)
18:22
Штаб: Боевики трижды стреляли по позициям ООС, без потерь
17:56
Почти у половины пенсионеров-переселенцев есть задолженность по пенсиям – правозащитник
17:51
Украина одержала первую победу на Евро-2020
17:34
Под Мариуполем из-за ливня прорвало плотину: Затоплено село (дополнено)
17:02
СНБО соберется в пятницу
16:49
В Краматорске начал работу центр массовой вакцинации от коронавируса
все новости
ВИДЕО
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00
Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина? ►
12 июня, 22:59
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция