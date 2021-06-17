Против Гордона подали иск из-за высказываний о сдаче Мариуполя

Адвокат пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Илья Новиков подал в суд иск против журналиста Дмитрия Гордона в связи с его высказываниями о якобы договоренности между Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным о сдаче Мариуполя в 2014 году. Об этом Новиков сообщил в Facebook.



Адвокат намерен добиться признания слов Гордона такими, которые не соответствуют действительности.



«Месяц назад Дмитрий Гордон сказал в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера", что в 2014 Петр Порошенко договорился с Путиным отвести украинские войска из Мариуполя и сдать город. Когда ему напомнили, что на самом деле Порошенко стал президентом только 7 июня, а Мариуполь был освобожден через неделю после инаугурации, он не взял свои слова обратно, но заявил, что готов явиться в суд», — рассказал он.



Новиков отметил, что в четверг, 17 июня, в Шевченковский суд Киева был подан иск о признании высказываний Гордона недостоверными.



«Обычные в таких случаях требования лично опровергнуть клевету и выплатить денежную компенсацию в этот раз не заявлялись. Истец не нуждается в извинениях Дмитрия Гордона и не считает, что они могут что-то изменить», — написал он.



Гордон, в свою очередь, заявил, что «очень этого ждал».