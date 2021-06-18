Чуть меньше тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 17 июня, в Украине выявили 967 случаев заражения коронавирусом — это на 221 случай меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 312 человек, а 50 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 228 192 человек. Из них 2 147 972 пациентов выздоровели, а 51 952 человека скончались.



Вчера провели 51 199 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.