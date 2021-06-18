На Донбассе полной тишины снова не было

В зоне проведения операции Объединенных сил в четверг было девять обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. А с начала текущих суток пятницы украинские военные зафиксировали один обстрел из ручного противотанкового гранатомета вблизи Золотого. Обошлось без потерь.



За прошедшие сутки, 17 июня, в районе Песок незаконные вооруженные формирования стреляли из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Луганского открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Водяного, что на Приазовье, трижды обстреливали позиции ОС из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Новотошковского вели огонь из стрелкового оружия. У Золотого дважды обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Как сообщалось, в результате обстрелов один украинский военный получил пулевое ранение. Его эвакуировали в военный госпиталь. Состояние здоровья раненого – средней тяжести.



В группировке «ДНР» заявили, что в четверг позиции незаконных вооруженных формирований обстреляли в районе шахты «Октябрьская» и «Вольво-центра» в Донецке, а также возле поселков Веселое и Ленинское. В группировке «ЛНР» заявили, что по незаконным вооруженным формированиям стреляли в районе села Калиновка и поселка городского типа Донецкий.



Согласно заявлению боевиков, огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, минометов, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 15 июня 2021-го зафиксировала не менее 34 566 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе среди нарушений: 10 855 взрывов, 5 967 пролетевших неопределенных боеприпасов, 234 вспышки дульного пламени, 115 осветительных ракет, а также не менее 17 395 очереди и выстрела).



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.