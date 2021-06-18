Данилов: Цена освобождения Донецка слишком высока

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что украинская армия в состоянии освободить оккупированные города. Но это будет стоить Украине жизнями «десятков тысяч человек». Об этом Данилов сказал в прямом эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».



«Можем ли мы взять (временно неподконтрольные города, – ред.)? Да, можем. Может быть и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч человек. Кто за это будет нести ответственность?» – сказал Данилов.



Секретарь СНБО призвал украинцев не порочить армию, выразив убеждение, что ВСУ на 100% готовы защищать страну.

Читайте также: СНБО утвердил стратегию развития кибербезопасности Украины на 5 лет