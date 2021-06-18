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В «ДНР» рассказали, по каким документам едут из ОРДО в Россию и обратно

18 июня 2021, 10:58

В «ДНР» рассказали, по каким документам едут из ОРДО в Россию и обратно

В группировке «ДНР» рассказали, как въезжать на территорию РФ с так называемым «паспортом ДНР» и без него.

На границе пограничники РФ пропускают жителей Донецкой области с «паспортами ДНР», не требуя других документов, утверждает представительница группировки Анастасия Селиванова.

Если у человека есть еще и российский паспорт, то на границе показывать нужно только его.

Сейчас на границе РФ, в связи с коронавирусом, действуют ограничения на въезд-выезд. Поэтому при выезде из РФ в сторону пункта пропуска, который контролируют незаконные вооруженные формирования, российским таможенникам в дополнении к российскому паспорту необходимо предъявить «паспорт ДНР». Он подтверждает прописку человека в отдельных районах Донецкой области и дает право на выезд за пределы России согласно законодательству этой страны.

Если «паспорт ДНР» находится на обмене в 20 и 45 лет, человеку нужно взять у органов «ДНР» временное удостоверение личности.

Если паспорта РФ нет так же, как и «паспорта ДНР», то вернутся в ОРДЛО можно по паспорту Украины. В паспорте должна быть прописка в отдельных районах Донбасса. Если же регистрация указана за пределами ОРДО, нужно взять с собой адресную справку с фото. Также можно проехать по украинскому загранпаспорту с адресной справкой о проживании в ОРДЛО.

Если в паспорте Украины нет регистрации на территории ОРДО, и нет адресной справки, то въехать на неподконтрольную территории Донетчины как со стороны Украины, так и со стороны России, можно только при наличии разрешения штаба «ДНР».

Вместо адресной справки можно предъявить удостоверение на постоянное проживание в ОРДО. Его выдают в группировке «ДНР».

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