На неподконтрольной Донетчине от ковида умерли 13 человек

На неподконтрольной территории Донецкой области за сутки выявили 155 новых случаев заболевания коронавирусом. Тринадцать человек скончались от осложнений болезни.



Всего с начала пандемии в отдельных районах Донецкой области заболели коронавирусом 41 551 человек.

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 3 441

выписаны – 34 958

умерли – 3 152

За сутки выявлено 69 случаев пневмоний. Всего на лечении 1138 пациентов с пневмониями, из них 547 на кислородной поддержке.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



На подконтрольной правительству территории Донетчны выявили 61 заразившегося коронавирусом.