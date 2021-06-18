На Днепропетровщине раскрыли схему незаконных поставок медикаментов в ОРДО

В Днепропетровской области правоохранители раскрыли группу лиц, которые занимались незаконными поставками медикаментов на временно неподконтрольные украинской власти територии Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



По данным следствия, в течение 2021 года группа лиц наладила схему по поставке товаров из Днепропетровской и Харьковской областей на неподконтрольные Украине территории.



В частности, в таможенные документы вносились недостоверные данные о якобы экспорте товаров в Республику Азербайджан и Грузию транзитом через территорию Российской Федерации, хотя фактически они поставлялись на временно оккупированные территории Донецкой области.



При проведении обысков правоохранители изъяли около одной тонны лекарств ориентировочной стоимостью 1,9 млн грн, 18 тонн косметики стоимостью около 800 тыс грн, товарно-сопроводительные документы. А во время очередной попытки поставки товаров было изъято транспортное средство.



Действия группы квалифицируются как содействие деятельности террористической организации «ДНР» (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

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