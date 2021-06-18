На Донетчине работают три центра массовой вакцинации против COVID-19

В Донецкой области центры массовой вакцинации от COVID-19 работают в Мариуполе, Краматорске и Торецке. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник отметил, что в ближайшее время пункты массовой вакцинации откроются и в других населенных пунктах области.



«Это будет Бахмут, Покровск, пожалуй, Селидово, Константиновка, когда они будут готовы к открытию, и мы сможем обеспечить всех вакциной в достаточном количестве», – сказал Колесник.

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