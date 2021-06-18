Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава МИД Франции считает, что говорить о вступлении Украины в НАТО пока рано

18 июня 2021, 15:21

Глава МИД Франции считает, что говорить о вступлении Украины в НАТО пока рано

Париж считает, что на данный момент нельзя говорить о членстве Украины в НАТО, потому что «условия для этого не сложились». Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жак-Ив Ле Дриан в интервью BFMTV.

Журналист поинтересовался мнением Ле Дриана по поводу стремления Украины присоединиться к НАТО.

«На данный момент, мы считаем, что условия для этого не сложились. Поэтому сейчас этот вопрос не стоит», — сказал глава французского МИД.

Какие именно обстоятельства имеются в виду, Ле Дриан не уточнил.

По итогу саммита НАТО, который прошел 14 июня в Брюсселе, было согласовано коммюнике. В нем прямо говорится, что Украина получит План действий по членству и, как итог, присоединится к НАТО, однако конкретные сроки не названы.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин дал понять, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для Москвы.

Еще по теме

Места
Франция
Организации
Нато

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:40
«ДНР» разрешила подросткам выезжать из Донецка по свидетельству о рождении
16:18
В неподконтрольном Перевальске хотят закрыть завод
15:55
Отмена самоизоляции при пересечении КПВВ: ГПСУ выполняет решение
14:19
«ДНР» и отмена комендантского часа: Что будет с теми, у кого есть только украинский паспорт
13:58
Просто сняли с автобуса: Боевики «ДНР» задержали на КПП беременную женщину
13:19
«ЛНР»: 13 новых заболевших ковидом и две смерти
11:37
На неподконтрольной Донетчине от ковида умерли 13 человек
10:58
В «ДНР» рассказали, по каким документам едут из ОРДО в Россию и обратно
08:34
Ночью в Луганске загорелся газопровод
16:16
На Донетчине миссия ОБСЕ потеряла беспилотник после обстрела 
12:38
«ДНР» заявила о 230 заболевших и 14 умерших от коронавируса за сутки
11:45
«ЛНР» сообщила о 21 выявленном случае коронавируса за сутки
10:10
На КПВВ «Станица Луганская» по-прежнему требуют установки приложения «Вдома»
08:52
На Донбассе рассказали про обстрелы к утру 17 июня
23:08
В «ДНР» разъяснили порядок сдачи теста на коронавирус при въезде через Еленовку
все новости
16:40
«ДНР» разрешила подросткам выезжать из Донецка по свидетельству о рождении
16:33
Высокозаразный и более смертоносный: Голубовская рассказала, чем опасен «индийский» штамм коронавируса
16:18
В неподконтрольном Перевальске хотят закрыть завод
15:55
Отмена самоизоляции при пересечении КПВВ: ГПСУ выполняет решение
15:52
СБУ нашла схрон с оружием под домом «первого замглавы правительства ЛНР» вблизи Северодонецка
15:28
На Луганщине выявили 14 заболевших коронавирусом
15:21
Глава МИД Франции считает, что говорить о вступлении Украины в НАТО пока рано
14:56
На Донетчине работают три центра массовой вакцинации против COVID-19
14:31
Штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию могут отменить, комитет Рады поддержал законопроект
14:19
«ДНР» и отмена комендантского часа: Что будет с теми, у кого есть только украинский паспорт
13:58
Просто сняли с автобуса: Боевики «ДНР» задержали на КПП беременную женщину
13:21
На Днепропетровщине раскрыли схему незаконных поставок медикаментов в ОРДО
13:19
«ЛНР»: 13 новых заболевших ковидом и две смерти
11:37
На неподконтрольной Донетчине от ковида умерли 13 человек
10:58
В «ДНР» рассказали, по каким документам едут из ОРДО в Россию и обратно
все новости
ВИДЕО
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00
Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина? ►
12 июня, 22:59
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция