Глава МИД Франции считает, что говорить о вступлении Украины в НАТО пока рано

Париж считает, что на данный момент нельзя говорить о членстве Украины в НАТО, потому что «условия для этого не сложились». Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жак-Ив Ле Дриан в интервью BFMTV.



Журналист поинтересовался мнением Ле Дриана по поводу стремления Украины присоединиться к НАТО.



«На данный момент, мы считаем, что условия для этого не сложились. Поэтому сейчас этот вопрос не стоит», — сказал глава французского МИД.



Какие именно обстоятельства имеются в виду, Ле Дриан не уточнил.

По итогу саммита НАТО, который прошел 14 июня в Брюсселе, было согласовано коммюнике. В нем прямо говорится, что Украина получит План действий по членству и, как итог, присоединится к НАТО, однако конкретные сроки не названы.



На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин дал понять, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для Москвы.