СНБО ввел санкции против олигарха Дмитрия Фирташа и российского бизнесмена Павла Фукса

Совет национальной безопасности и обороны вводит полный пакет санкций против российского бизнесмена Павла Фукса и бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом по итогам заседания в пятницу сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.



Он отметил, что санкции против Павла Фукса были введены по результатам проверок аппарата СНБО, которые показали, что он причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.



«Сегодня как результат проверок (по пользованию недрами) против российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный пакет санкций, которые мы можем применить согласно нашего законодательства, именно за участие в этих процессах», – сказал Данилов.



Кроме того, сообщил секретарь СНБО, полный пакет санкций был введен в отношении Дмитрия Фирташа.



«Сегодня были введены санкции относительно Фирташа Дмитрия Васильевича, полный пакет, который может наша страна применить против этого господина», – добавил Данилов.



Новость дополняется...